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منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”
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منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”

منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”

منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”
٠٨:٤٨:٤٩ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم رئيس قسم الجراحة في مركز Penn State Health الطبي التابع لكلية الطب في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة عدة نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالفتق.

قد يوجد عند الولادة

وقال د. مايكل عبود، قد يتطور الفتق في عدد من المواقع المختلفة، ويمكن أن يكون موجودًا عند الولادة أو يتطور لاحقًا في الحياة، لعدد من الأسباب، حسب “القبس”.

وأضاف: “في الوقت الذي نربط فيه عادة رفع الأشياء الثقيلة أو النشاط الشاق بتطور الفتق، يمكن أن تؤدي العيوب الخلقية الأخرى في جدار البطن إلى تكوين فتق مع نشاط أقل مجهودا”.

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أبرزها الحفاظ على الوزن 

وباتباع عدة نصائح، يمكن الوقاية من التعرض للفتق، وهي:

1- المحافظة على وزن صحي، وذلك باتباع خطط غذائية ملائمة تمكنك من تحقيق هذا الهدف.

2- تناول أطعمة غنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على الألياف.

3- الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة، فإذا قمت بذلك فيجب عليك دائما أن تنحني من ركبتيك وليس خصرك.

4- الإقلاع عن التدخين، لأنه غالبا ما يسبب سعالا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفتق الأربي أو تفاقمه.

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