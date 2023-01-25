وزارة الموارد البشرية تعلن عن فرص عمل عن بُعد لحملة محتلف المؤهلات

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أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كاتب استعلامات

كاتب تأمين

مصمم

مبيعات

ممثل نجاح عملاء

تدقيق العقود

محلل نظم معلومات

اخصائى توظيف

اخصائى إدارة مشاريع

مهندس تطوير تطبيقات

تسويق الكترونى

إدارى

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خطوات التسجيل في البرنامج

زيارة بوابة العمل عن بعد.

اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).

أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

يشترط حساب أبشر مفعل.