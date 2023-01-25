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فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص
٠٥:٢٤:٣٣ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة (السوق المعزول) من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا وسنغافورة وكوريا وفرنسا.

رسوم نهائية لمكافحة الإغراق

وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية (السوق المعزول) من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص.

استيراد منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون

وأفاد مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وذلك بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، كما أن هذا التحقيق يعد الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون، حيث ستفرض الرسوم فقط على السوق السعودي.

منشور بالنشرة الرسمية

يذكر أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد الـ(39)، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الخليج فرض ضرائب مجلس التعاون واردات المملكة

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