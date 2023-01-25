النيابة تصدر بيانا مهما حول الحماية من الإيذاء والإبلاغ عن الجرائم

تواصل – فريق التحرير:

عرفت النيابة العامة الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر،م تجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

الإبلاغ عن حالات الإيذاء

وطالبت النيابة العامة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام -مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة، أو الشرطة بحالة الإيذاء، فور العلم بها.

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النيابة العامة: 5 ملايين ريال عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات

5 ملايين ريال لتسجيل بيانات كاذبة

قالت النيابة العامة، في وقت سابق، إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، حسب نظام الشركات.