اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-27” بمنطقة سلوفيانسك في دونيتسك.

مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

وأوضحت أنه تم القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين وتدمير مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع على محور “كراسنو- ليمانسكي”.

وأكدت أنها قضت على أكثر من 60 جندياً أوكرانيًا، مع خسائر مماثلة على محور دونيتسك بلغت60 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح خلال يوم واحد.

روسيا تختبر هذا السلاح الخطير

وأضافت أن الفرقاطة “أدميرال جورشكوف” اختبرت صباح اليوم، صواريخ زيركون التي يتجاوز مداها 900 كم، مؤكدة أن الفرقاطة ستشارك في مناورات مشتركة مع الصين وجنوب إفريقيا في فبراير المقبل.

روسيا: لا تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

في الوقت نفسه، قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”: إنه ليس هناك فرص في الأفق للتسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية حاليًا، مشيرة إلى أنها تتوعد “بإحراق” دبابات أبرامز الأميركية حال تسليمها للقوات الأوكرانية.

وكشف وزير الخارجية الروسي، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لشن حرب هجينة ضد موسكو.

وأشار سفير روسيا في الولايات المتحدة، إلى أن إرسال واشنطن المحتمل للدبابات إلى أوكرانيا استفزاز صارخ جديد، مبينًا أن واشنطن تسعى إلى تكبيد روسيا “هزيمة إستراتيجية”.

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