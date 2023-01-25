الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين
بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد
الصين تكشف عن أحدث أفخم السيارات لرجال الأعمال.. و10 مميزات حصرية (صور)
رئاسة شؤون الحرمين تستنكر تمزيق المصحف في هولندا
عاجل.. هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟.. حساب المواطن يُجيب
أبرز التوصيات.. بمشاركة 40 خبيرًا مؤتمر الباحة الدولي للسكري يختتم أعماله

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين

اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين

اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين
٠٤:٥١:١١ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-27” بمنطقة سلوفيانسك في دونيتسك.

مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

وأوضحت أنه تم القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين وتدمير مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع على محور “كراسنو- ليمانسكي”.

وأكدت أنها قضت على أكثر من 60 جندياً أوكرانيًا، مع خسائر مماثلة على محور دونيتسك بلغت60 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح خلال يوم واحد.

روسيا تختبر هذا السلاح الخطير

وأضافت أن الفرقاطة “أدميرال جورشكوف” اختبرت صباح اليوم،  صواريخ زيركون التي يتجاوز مداها 900 كم، مؤكدة أن الفرقاطة ستشارك في مناورات مشتركة مع الصين وجنوب إفريقيا في فبراير المقبل.

روسيا: لا تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

في الوقت نفسه، قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”: إنه ليس هناك فرص في الأفق للتسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية حاليًا، مشيرة إلى أنها تتوعد “بإحراق” دبابات أبرامز الأميركية حال تسليمها للقوات الأوكرانية.

وكشف وزير الخارجية الروسي، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لشن حرب هجينة ضد موسكو.

وأشار سفير روسيا في الولايات المتحدة، إلى أن  إرسال واشنطن المحتمل للدبابات إلى أوكرانيا استفزاز صارخ جديد، مبينًا أن واشنطن تسعى إلى تكبيد روسيا “هزيمة إستراتيجية”.

إقرأ أيضًا:

روسيا تُهدد بتدمير أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أمريكا: روسيا فقدت 400 ألف جندي في أوكرانيا وخسائرها كبيرة

أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إسقاط طائرة أوكرانية الفرقاطة أدميرال جورشكوفـ دونيتسك روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
صباح اليوم.. وفاة 3 مواطنين في حوادث بالمدينة (صور)

صباح اليوم.. وفاة 3 مواطنين في حوادث بالمدينة (صور)

٠١:٥٧ م، الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠١٥
بيشة.. وفاة سائق وإصابة معلمتين في حادث مروري

بيشة.. وفاة سائق وإصابة معلمتين في حادث مروري

١٠:٥١ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
ساما تلوح بالغرامات لمتجاوزي شرط الـ 30%

ساما تلوح بالغرامات لمتجاوزي شرط الـ 30%

٠٢:٤١ م، الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤
الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا”

الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا”

٠٧:٥٣ م، السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *