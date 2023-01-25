الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد
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بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد

بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد

بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد
٠٤:٥٠:٠٨ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن طريقة استخدام هوية الإقامة بعد تجديدها.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المقيمين حول كيفية طبع كارت جديد بعد تجديد الإقامة: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”، على ما أفادت عبر حسابها في موقع “تويتر”.

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صلاحية هوية المقيم

وتعتبر صلاحية هوية مقيم هي الطريقة الصحيحة، والقانونية لوجود المقيم بالمملكة، ومدة صلاحية الإقامة تجدد كل عام.

وأتاحت المملكة إمكانية استعلام عن صلاحية هوية مقيم إلكترونيًا، وذلك من أجل معرفة المقيم الموعد المناسب عند تجديد إقامته لتلاشي العقوبات المقررة عن عدم التجديد، وقد تصل إلى ترحيله من المملكة.

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استعلام عن صلاحية هوية مقيم

ويحتاج المقيم إلى صلاحيات من أجل الخروج، والعودة إلى المملكة، ومن بعض خطوات الاستعلام عن صلاحية خروج، وعودة برقم الهوية الخطوات التالية:

-يجب على المقيم الحصول على تأشيرة خروج وعودة من خلال الدخول إلى “بوابة أبشر الإلكترونية”.

-ثم بعد ذلك القيام بالضغط على خدمة أبشر للأفراد.

-سوف تظهر بعد ذلك أيقونة يقوم المقيم من خلالها بإضافة اسمه، ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

إدخال كلمة المرور، ثم تأكيد الأمر من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

-بعدها يتم الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية، وعن طريقها يتم اختيار خدمة الجوازات.

-بعد اختيار خدمة الجوازات يتم القيام بإدخال رقم الإقامة، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية للكفيل.

-يظهر بعد ذلك كود يجب على المقيم إضافة الكود المرئي الذي يظهر أمامه في الشاشة.

-ثم بعدها يتم تدوين الرقم الخاص بالجواز، والضغط على أيقونة عرض.

بعد الانتهاء يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة من:

مدة صلاحية التأشيرة.

تاريخ انتهاء التأشيرة.

بيانات المقيم.

مدة صلاحية الإقامة.

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