الصين تكشف عن أحدث أفخم السيارات لرجال الأعمال.. و10 مميزات حصرية (صور)

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كشفت شركة Hongqi التابعة لـ FAW الصينية عن تعديل سيارة HS5 الشهيرة والمخصصة لرجال الأعمال وطرحها في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبرى، بحسب “روسيا اليوم”.

وحصلت السيارة على العديد من المميزات الحصرية والجديدة وأصبحت أكثر تميزا من سيارات Hongqi HS5 السابقة.

مميزات حصرية

1- حصلت على هيكل كروس أوفر مزود بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بتقنيات LED الحديثة.

2- تم تزويد السيارة بميزات إضافية لزيادة رفاهية وراحة الركاب.

3- المسافة بين محوري العجلات فيه 287 سم، كما زوّدت بعجلات عريضة بمقاسات تصل إلى 20 إنشا.

4- جهّزت القمرة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد

5- تحتوي على مكبرات صوت عالية الأداء من Bose

6- حصل المقود فيها على نظام تدفئة أيضا

7- واجهة القيادة زوّدت على بلوحة فيها شاشتان لمسيتان بمقاس 12.3 بوصة لكل واحدة، وأسفل تلك اللوحة ثبّتت مفاتيح دائرية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف.

8- حصلت السيارة على سقف بانورامي كبير وعلى وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث

9- كما حصلت على ميزات أمان متطورة كنظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة.

10- ستعمل السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.0 ليتر يولد عزما يعادل 252 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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