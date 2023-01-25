رئاسة شؤون الحرمين تستنكر تمزيق المصحف في هولندا

تواصل – فريق التحرير:

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إقدام أحد المتطرفين في مدينة لاهاي بهولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف.

وأكدت في بيان رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغرّاء.

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تصرف أهوج

واعتبرت أن “مثل هذا التصرف الأهوج يسئ في جملة إساءاته لمفهوم الحريات وقيمها الإنسانية”. مستنكرة بقوة للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن “هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة”، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

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تصرفات عبثية لاتمس بكرامة وقدسية القرآن

وأشارت إلى أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لاتمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، مستشهدة بقول الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

ودعت إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، مشددةً على أن هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد المسلمين إلا تمسكاً بالقرآن الكريم واستعصامًا به.