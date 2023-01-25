أبرز التوصيات.. بمشاركة 40 خبيرًا مؤتمر الباحة الدولي للسكري يختتم أعماله

تواصل – واس:

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمستشفى الملك فهد بالباحة واستمر لمدة ثلاثة أيام.

توصيات أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة في سبيل مكافحة داء السكري، بعد محاضرات وأوراق وورش عمل شارك فيها ٤٠ متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، حيث أوصى المؤتمر بهده الأمور:

1 – تكثيف الجهود بما يسهم في إنجاح مرتكزات رؤية ٢٠٣٠ وطن طموح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

2 – تعزيز التعاون مع الشركاء أصحاب المصلحة حول أهمية رفع مستوى الوعي لمجتمع الباحة للوقاية من داء السكري ومضاعفاته.

3 – التواصل المستمر مع جميع الشركاء للعمل على رفع مستوى الوعي لكافة أفراد المجتمع حول أهمية تبني وممارسة أسلوب الحياة الصحي.

4 – التواصل و العمل المستمر مع الشركاء حول أهمية حث جميع الأفراد والأسر على زيارة المركز الصحي لإجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على الصحة وتعزيزها.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بـ:

5 – أهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمرضى السكري.

6 – تفعيل مشروع (العناية بالقدم السكري) وتبنى دليل وطني للعناية بالقدم السكري وفقا لأفضل الممارسات العلمية ومن خلال تجهيز وحده للعناية بالقدم السكري.

7 – وتدريب الممارسين الصحيين في كل قطاع صحي بالباحة مع تحويل الحالات ذات الخطورة العالية إلى مركز السكري .

وأكد الحضور على إقامة ورش عمل وفعاليات علمية على مدار العام لتطوير مهارات الممارسين الصحيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتقديم الخدمات الوقائية والعاجية والتأهيلية التعزيزية.

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