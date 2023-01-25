وزير الاستثمار: الملايين يأتون للحج والعمرة ويجب علينا حمايتهم من الأمراض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، أن ملايين البشر يأتون لأداء الحج والعمرة، ويجب توفير آلية دفاعية لحمايتهم من الأمراض.

وقال في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تستضيفه الرياض على مدى ثلاثة أيام إنه مع قدوم الملايين إلى المملكة لأداء الحج والعمرة سنويًا، قد يجلب هؤلاء معهم الأمراض المعدية إلى المملكة”.

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وأضاف أن “هذا يملي علينا مسؤولية تجاه الزوار، وكذا المجتمع الدولي إيجاد آليات دفاعية، لضمان أن الأمراض التي تأتي إلى المملكة لن تنتشر أو تضر المجتمع الدولي”.

مليارات الدولارات لتطوير مشاعر الحج

وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لتطوير مشاعر الحج، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم.

واقتصر السماح بأداء الحج في عام 2020 على نحو 10 آلاف من داخل المملكة، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

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وشهد موسم الحج في العام التالي، مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة. وارتفع العدد في العام الماضي إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج، بشرط تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبي، لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الأراضي المقدسة.

وفي العام الحالي، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج لهذا العام وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.