الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين
بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد
الصين تكشف عن أحدث أفخم السيارات لرجال الأعمال.. و10 مميزات حصرية (صور)
رئاسة شؤون الحرمين تستنكر تمزيق المصحف في هولندا
عاجل.. هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟.. حساب المواطن يُجيب
أبرز التوصيات.. بمشاركة 40 خبيرًا مؤتمر الباحة الدولي للسكري يختتم أعماله

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في 4 مناطق.. وهذا ما ضبُط بحوزتهم

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في 4 مناطق.. وهذا ما ضبُط بحوزتهم

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في 4 مناطق.. وهذا ما ضبُط بحوزتهم
٠٣:٥٧:٠٥ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

ألقت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة و8 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية.

وضبط بحوزة المتهمين حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

نشاطات تسويق وبيع الحطب

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

ضبط 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مادة الحشيش المخدر في عسير

القوات الخاصة لأمن الطرق تطيح بـ 7 مخالفين وتكشف جنسياتهم

“الجوازات”: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للوافدين المخالفين

مرور العيدابي يطيح بمقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأمن العام الحطب الداخلية السعودية المخالفين المملكة نقل الحطب وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
المفتي يباشر أعماله بالرياض بعد عودته من الطائف

المفتي يباشر أعماله بالرياض بعد عودته من الطائف

٠٨:٤٧ ص، الأحد، ١٣ أغسطس ٢٠١٧
أسهم القطاع العقاري تُسجِّل تراجعاً بسبب رسوم الأراضي

أسهم القطاع العقاري تُسجِّل تراجعاً بسبب رسوم الأراضي

٠٨:٢١ م، الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
تفاصيل جديدة عن عملية «مداهمة العوامية» ومقتل المطلوب «عبدالرحيم الفرج» (فيديو)

تفاصيل جديدة عن عملية «مداهمة العوامية» ومقتل المطلوب «عبدالرحيم الفرج» (فيديو)

٠١:٢٦ ص، الجمعة، ٢٤ يونيو ٢٠١٦
عسيري: صاروخ «قاهر» سقط داخل اليمن والحوثيون يكذبون

عسيري: صاروخ «قاهر» سقط داخل اليمن والحوثيون يكذبون

٠٩:٣٦ م، السبت، ٢٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *