ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في 4 مناطق.. وهذا ما ضبُط بحوزتهم

تواصل – واس:

ألقت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة و8 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية.

وضبط بحوزة المتهمين حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

نشاطات تسويق وبيع الحطب

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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