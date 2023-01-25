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أبرزها “القهوة وزيت دوار الشمس.. أبرز 8 سلع تراجعت أسعارها العام الجاري

أبرزها “القهوة وزيت دوار الشمس.. أبرز 8 سلع تراجعت أسعارها العام الجاري

أبرزها “القهوة وزيت دوار الشمس.. أبرز 8 سلع تراجعت أسعارها العام الجاري
٠٣:٤٦:٢٠ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار 8 سلع بشكل كبير في الأسواق خلال العام الجاري، ووصلت نسبة التراجع إلى 51 % لبعضها، بحسب “الاقتصادية”.

وجاء التراجع الأكبر والملموس من نصيب زيت دوار الشمس والذي سجل أكبر هبوط من ذروة أسعار العام الماضي بعد تراجعه 51 في المائة، ثم كل من زيت النخيل والقمح بتراجعات بلغت 46 و43 في المائة.

أسعار القهوة

كما تراجعت أسعارالقهوة بنسبة 40 في المائة، وسبب تراجع السعر هو زيادة المعروض، بعدما شهد بداية العام الماضي تراجعا في المخزونات، في الوقت نفسه الذي شهدت فيه البرازيل جفافا كبيرا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

و لا تزال أسعار المواد الغذائية في مستواها الأعلى، حيث لا تزال أسعار الزيوت النباتية أعلى بمقدار 20 في المائة مقارنة بمطلع العام الماضي، في حين سجلت أسعار البيض زيادة بمقدار 33 %.

السلع الثمانية الأكثر تراجعا كالتالي:

1- زيت عباد الشمس بنسبة تراجع 51 %
2- زيت النخيل بنسبة تراجع 46 %
3- القمح بنسبة تراجع 43
4- القهوة بنسبة تراجع 40 %
5- الحليب بنسبة تراجع 23
6- حبوب ذرة بنسبة تراجع 18 %
7- فول الصويا بنسبة تراجع 15 %
8- السكر بنسبة تراجع 7 %

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