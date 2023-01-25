عاجل.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين قرص مخدر مخبأة بشحنة أعلاف

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,091,250) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

الشحنة كانت مخبأة في شحنة أعلاف ماشية

وأوضح أن ذلك جاء بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، حيث تم ضبطها مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ومطلع الشهر الجاري، تم إحباط محاولة تهريب (3,049,451) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم (3) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.