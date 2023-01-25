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بعد صفعه ومحاولة طرده.. جمل يقتل حارس مستودع (فيديو)
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بعد صفعه ومحاولة طرده.. جمل يقتل حارس مستودع (فيديو)

بعد صفعه ومحاولة طرده.. جمل يقتل حارس مستودع (فيديو)

بعد صفعه ومحاولة طرده.. جمل يقتل حارس مستودع (فيديو)
٠٣:٢٦:٠٤ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة مصرع حارس لأحد المستودعات في روسيا تحت أقدام جمل، بعد أن صفعه في محاولة لطرده من ساحة المستودع بمقاطعة أومسك بسيبيريا

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة، اندفاع الحارس نحو الجمل وصفعه، ما أثار حنقه ليهاجمه ويطرحه أرضًا ثم داس عليه، مما أدى إلى وفاته في وقت لاحق بالمستشفى.

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قتل الجمل

ووفق مصادر، فإن مالك المستودع استنجد برجل في الحي المجاور، وطلب منه أن يطلق النار على الجمل ليرديه قتيلاً.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا في ما وقع لمعرفة ملابسات الحادث، على ما أفاد موقع “روسيا اليوم”.

وفي العام الماضي، هرب جمل من حديقة حيوان أليفة، في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة، مما أدى إلى مصرع شخصين.

وحاول الجمل مهاجمة أفراد مكتب عمدة مقاطعة أوبيون، الذين تواجدوا في الموقع لتقديم المساعدة ونقل الضحايا إلى مكان آمن، مما دفعهم إلى التخلص منه.

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