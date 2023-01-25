ما هي المنشآت الصغيرة المعفاة من دفع المقابل المادي عن الوافدين؟.. “الموارد البشرية” ترد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن المنشآت الصغيرة التي يتم إعفاؤها من دفع المقابل المادي، بموجب تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1441/8/14هـ.

جاء ذلك في توضيح لحساب “العناية بالمستفيدين”، التابع للوزارة في موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول ما إذا كان الشركة المستثمرة التي يعمل بها أقل من ٩عمال يشملها هذ الاعفاء.

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المنشآت الصغيرة المعفاة

وقال الحساب في الرد: “تعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن “2” وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية ويتم الإعفاء عن “4” وافدين إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، بالإضافة إلى عامل سعودي، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية”.

ويشمل القرار، المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، والتي يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، حيث سيستمر التمديد لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

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ما هو الهدف؟

دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة

ما هو حجم المنشأة المعفاة؟

التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها

ماذا يشترط؟

أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها

كم عدد المعفى عنهم ؟

وافدان إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل.

وافدان إذا كان مع المالك موظفاً سعودياً مسجلاً بالتأمينات على المنشأة.

كم هي مدة الإعفاء؟

سنة واحدة إضافية.