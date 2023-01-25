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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في الضفة الغربية
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في الضفة الغربية
٠٣:١٠:٤٥ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال، شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

19 شهيدًا هذا العام بينهم 4 أطفال

وأوضحت أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح “20 عامًا” من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت، ولا يزال يحتجز جثمانه، مشيرة إلى أنه بارتقاء لحلوح ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 19 شهيدًا، بينهم 4 أطفال، فيما ارتقى العام الماضي 224 شهيدًا.

إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص

فيما أصيب أربعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينتي قلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أكدت مصادر طبية فلسطينية، إصابة فلسطيني بجروح خطرة، برصاص الاحتلال قرب مدينة قلقيلية، وذلك بالتزمان مع إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، وسط إطلاق نار ومداهمات لعدة منازل.

جرافات الاحتلال هدمت ستة منازل

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جرافات الاحتلال هدمت ستة منازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا، بعد اقتحام المنطقة بعشرات الآليات العسكرية.

الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس

 اعتقلت قوات الاحتلال، 5 شبان عقب مداهمة منازلهم في سلوان وصور باهر جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

في الوقت نفسه، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أسرانا في سجون الاحتلال وحقوقهم، وما يتعرضون له من جرائم باعتبارهم أسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.

وأدانت الوزارة، حملات القمع والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال، بحق الأسرى، وإجراءاتها التعسفية لضرب استقرارهم عبر استهدافهم بحملة تنقلات استفزازية، واستمرار سياسة العزل الانفرادي في الزنازين، ومحاولة التأثير على معنوياتهم.

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الشفة الغربية برصاص الاحتلال طولكرم فلسطين قلقيلية قوات الاحتلال

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