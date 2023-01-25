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“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في بعض منتجات Apple.. و5 إضافات جديدة منتظرة
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“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في بعض منتجات Apple.. و5 إضافات جديدة منتظرة

“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في بعض منتجات Apple.. و5 إضافات جديدة منتظرة

“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في بعض منتجات Apple.. و5 إضافات جديدة منتظرة
٠٣:٠٩:٢٣ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات في بعض منتجات أبل، مؤكدا أنها تمكن المهاجم من استغلالها في إفشاء معلومات حساسة وتنفيذ برمجيات خبيثة حيات عالية وحجب الخدمة.

وأكد المركز على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة من خلال موقع شركة أبل بشكل مباشر دون اللجوء لأي طرق أخرى.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستطلق “أبل” تحديثا جديدا لنظام تشغيل هواتف “آيفون” (آي أو إس 16.3)، لتصلح عددًا من الأعطال.

التحديث يتضمن ما يلي:

1- إزالة الخطوط الأفقية التي تظهر مؤقتًا على شاشة الهاتف

2- سيتم إصلاح شاشة القفل والأداة الخاصة بها.

3- سيدعم تحديث آيفون الجيل الثاني من تقنية “هوم بود” الجديدة ومفاتيح الأمان المادية.

4- الخطأ الذي تظهر فيه خلفية الشاشة على شاشة القفل باللون الأسود في بعض الأحيان

5- حل مشكلة عدم استجابة “سيري” بشكل صحيح لطلبات الموسيقى.

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