عربيًا.. وزير الموارد البشرية يستعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية

تواصل – واس:

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، جهود المملكة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية.

المملكة رائدة في مشاريع الإغاثة والمساعدات

ونوه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خاصة في الدول الأقل نموًا، والفئات ذات الأولوية بالرعاية، حيث تسهم المملكة في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرًا والدول النامية، وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، من خلال مشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجية.

تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية

وأوضح أن المملكة وفق رؤية 2030، قامت بتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة وسهولة في الوصول إليها، حيث ترتكز على دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، من خلال مبادرة شبكات الأمان الاجتماعي وتـشمل الدعم الحكومي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج الدعم السكني، والبرامج التعليمية، وبرامج الرعاية الإيوائية.

العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الاعاقة

وأضاف الراجحي الذي يترأس الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن رؤيـة المملكة 2030 تضمنت هدفًا إستراتيجيًا يعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فــرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اســتقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعـلة في المجتمع، منوهًا بجهود المملكة في دعم وتمكين مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الاعاقة”، من خلال مبادرة مركز التمكين التقني لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وما بعد”؛ برعاية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

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