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كم مبلغ الدعم المستحق للأم و٣ تابعين؟ حساب المواطن يُجيب

كم مبلغ الدعم المستحق للأم و٣ تابعين؟ حساب المواطن يُجيب

كم مبلغ الدعم المستحق للأم و٣ تابعين؟ حساب المواطن يُجيب
٠٢:١٢:٤٤ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه عادة ما يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي “رب الأسرة” وذلك حسب معايير الاستحقاق.

يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين حول ” مبلغ الدعم المستحق للأم و٣ تابعين”، بأن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف حساب المواطن أنه، لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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معرفة حالة الاعتراض المالي

وبشأن الاعتراض المالي المقدم من أي مستفيد في أقرب وقت ممكن، أوضح البرنامج خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكنه معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابه، من خال الدخول على الدفعات المالية والاعتراضات المالية السابقة.

حساب المواطن يكشف سبب قطع الدعم الإضافي عن بعض المستفيدين

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط،(اضغط هنا).

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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