أخصائية نفسية تكشف 6 أنواع من العلاقات السامة.. وتعلق: “تضعف المناعة”

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الأخصائية النفسية بمجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض تغريد بنت عبدالرحمن الغامدي من الاستمرار في العلاقات والتي يكون أحد الطرفين أو كلاهما لديه شعور بالتهديد المستمر وعدم الأمان.

ووصفت- بحسب صحيفة الرياض – هذا النوع من العلاقات بالسامة وتتنوع بين علاقات بين أصدقاء أو زملاء أو أقرباء وغيرهم، مؤكدة أن مثل هذه العلاقات تضعف المناعة النفسية وتكون سبباً في الأمراض (النفس جسدية) أو تضعف المناعة النفسية.

وقالت إن الأشخاص في العلاقة السامة يميلون إلى اعتبار أنفسهم ضحية في كل موقف وإذا أخطأوا يلقون اللوم على شخص آخر.

أنماط العلاقات السامة

وبينت أن أشهر أنماط العلاقات السامة تتمثل في الأتي:

1- السخرية والاستخفاف بالطرف الآخر دائماً

2- إشعار الطرف الآخر دائماً بأنه مذنب

3- سرعة الغضب وعدم التنبؤ بالانفعالات

4- المبالغة في ردود الأفعال واعتماد اللوم كأداة للهجوم

5- تصوير الشخص الآخر على أنه ليس لديه أي التزام ودائما يفضل نفسه

6- اعتبار الآخر أنه شخص استغلالي ويكذب دائماً.

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