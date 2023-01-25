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عاجل.. تعطل مفاجئ لخدمتي “تيمز وأوت لوك”و “مايكروسوفت” تحقق
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عاجل.. تعطل مفاجئ لخدمتي “تيمز وأوت لوك”و “مايكروسوفت” تحقق

عاجل.. تعطل مفاجئ لخدمتي “تيمز وأوت لوك”و “مايكروسوفت” تحقق

عاجل.. تعطل مفاجئ لخدمتي “تيمز وأوت لوك”و “مايكروسوفت” تحقق
٠١:٢٤:٤٠ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أنها تحقق في انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ فيما يخص تطبيقيها «تيمز» و«أوت لوك».

وأوضحت الشركة في بيان، أن آلاف من مستخدميها في الهند وغيرها من البلدان غير قادرين على الوصول إلى خدمات الموقع المتعددة، بما في ذلك Teams وOutlook، بحسب موقع Downdetector.com.

وكشف الموقع أن هناك أكثر من 3700 حالة ترتبط بأشخاص يبلِّغون عن مشكلات مع «مايكروسوفت تيمز» في الهند وحدها.

وتزايدت بلاغات التعطل أيضا في أستراليا وبريطانيا والإمارات. وقالت مايكروسوفت في تغريدة على تويتر «حددنا مشكلة محتملة في الشبكة»، مضيفة أنها تعمل على تحديد الخطوات التالية لحل المشكلة.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق تيمز.

تعطل الخدمة

وانتقل الكثيرون إلى تويتر لمشاركة التطورات بشأن تعطل الخدمة، حيث جرى تداول وسم “مايكروسوفت تيمز” على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي.

ويستخدم تطبيق تيمز أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.

وكانت الشركة كشفت – في وقت سابق – أنها ستزيد استثمارها في “OpenAI”، المالكة لـ”ChatGPT”.

منافسة مع جوجل 

وتمهد مايكروسوفت الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها جوجل المملوكة لشركة “ألفابت”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقالت الشركة العملاقة البرمجيات في تدوينة: “نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم”.

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