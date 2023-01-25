بالرياض.. هبوط الإسفلت في طرق “الحريق” بسبب الأمطار والسيول (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الحريق في منطقة الرياض، اليوم، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطار الحريق وجريان السيول الشمالية وحنيظلة والدقيل وخضاخض والدقيل والمجهولة.

هبوط في منسوب الإسفلت بجانب الطريق

وأوضحت، كيف تجمعت مياه الأمطار والسيول لهبوط في منسوب الإسفلت بجانب الطريق على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، للقادم للمحافظة من سد الحريق.

ويحتاج هذا الهبوط إلى معالجة سريعة، وذلك لخطورته على مرتادي الطريق وقت الأمطار وخصوصًا في الليل، والأمر يحتاج لتصريف تجمع المياه ومعالجة الحفرة.

تساقط الأمطار على شمال الرياض

وسط أجواء شتوية باردة، جرت السيول أنهارًا اليوم نتيجة الأمطار المتساقطة على محافظات مختلفة في منطقة الرياض، مع جريان السيول وهي تصب بالشوكي شمال الرياض، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة مع استمرار الحارة المطرية على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

أمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

تحذيرات من أمطار على الرياض ومحافظاتها

كما أصدر الدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في حالة مطرية متوقعة تشمل تأثيراتها تدني في الرؤية نتيجة الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الرياض، وتشمل” الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”، محذرًا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

إقرأ أيضًا:

من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق