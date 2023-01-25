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أمين الرياض: نصرف من إيراداتنا.. ولا نستهدف المواطن بالرسوم والغرامات (فيديو)
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أمين الرياض: نصرف من إيراداتنا.. ولا نستهدف المواطن بالرسوم والغرامات (فيديو)

أمين الرياض: نصرف من إيراداتنا.. ولا نستهدف المواطن بالرسوم والغرامات (فيديو)

أمين الرياض: نصرف من إيراداتنا.. ولا نستهدف المواطن بالرسوم والغرامات (فيديو)
٠١:١٤:٠٥ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمين منطقة الرياض، فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أن الأمانة تركز على رفع إيرادات الأمانة عن طريق الاستثمارات والتخصيص وليس على “حساب المواطن” بالرسوم والغرامات.

وقال في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تستضيفه العاصمة على مدى ثلاثة أيام، إنه بعد سنوات من العمل أصبحت كافة العمليات التشغيلية في أمانة منطقة الرياض مستدامة ماليًا تمامًا، من أعمال النظافة، والصيانة، والتشغيل، من إيرادات الأمانة.

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الاستدامة المالية الكاملة

وأضاف أنه تم تحقيق الاستدامة الأولية، مبينًا أن المستهدف طويل المدى هو تحقيق الاستدامة المالية الكاملة، التي تشمل المشاريع الرأسمالية، المشاريع الكبرى.

وأوضح أن الاستدامة المالية تعني الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، وهو ما يحقق أمرين: رفع الإيرادات، ورفع كفاءة المصروفات وتقللها بما يحق التوازن في النهاية.

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وتشارك أمانة منطقة الرياض في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، لمناقشة أثر الاستثمارات والقطاع الخاص في بناء المدن، وتنفيذ المشاريع التنموية.

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