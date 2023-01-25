تصريح عاجل لوزير التعليم بشأن مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم يوسف، البنيان، أن دور الوزارة واللجان المعنية يقتصر على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية.

دور الوزارة واللجان المعنية

وأوضح في بيان، أن دور الوزارة يقتصر أيضًا على إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.

خدمات الاستثمار التعليمي يشارك في “فرص”

في الوقت نفسه، تشارك شركة تطوير للمباني TBC ممثلة في مركز خدمات الاستثمار التعليمي في الجناح الخاص بوزارة التعليم بملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات على مدار 3 أيام في الفترة من 24 إلى 26 من يناير الحالي.

وزارة التعليم تستعرض الفرص الاستثمارية

وتركز مشاركة وزارة التعليم في الملتقى على عرض الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم، إضافةً إلى إبراز دور الشركة في دعم الاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي وتقديم العديد من الخدمات المطورة مثل الدعم اللوجستي وخدمة المستثمر الأجنبي واستقطاب الاستثمار والتواصل بين المهتمين في المجال التعليمي.

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