الأحد القادم.. بدء التسجيل بالبرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة للعام 2023م

تواصل – واس:

أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب”، عن إطلاق البرامج التدريبية لهذا العام (2023م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

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التسجيل يبدأ الأحد القادم

وأكد الديوان أن التسجيل سيبدأ في المرحلة الأولى من تلك البرامج يوم الأحد القادم 7 رجب 1444هـ الموافق 29 يناير 2023م.

67 برنامجاً في مجالات المحاسبة والمراجعة والمالية

واشتملت البرامج التدريبية على (67) برنامجاً في مجالات المحاسبة والمراجعة والمالية من أبرزها (المراجعة الداخلية، والإدارة المالية، والمحاسبة القضائية، ومحاسبة الزكاة والضرائب، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر، والرقابة على المستودعات الحكومية)، سيتم عقدها -بمشيئة الله- في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها وتبوك.

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الهدف من هذه البرامج

من جانبه أكد مدير عام مركز “تدريب” عبدالله بن أحمد الثبيت على أن هذه البرامج تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

يُذكر أن التسجيل ومعرفة المعلومات اللازمة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها، والجداول الزمنية لتنفيذها يكون من خلال الدخول على صفحة مركز “تدريب” في الموقع الإلكتروني للديوان العام للمحاسبة على الرابط: ( اضغط هنا ) .

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