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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم
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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم
١١:٥١:١١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع صواعق رعدية وأجواء شتوية باردة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار مع سيول جارية ورعود وبروق مع جو شتوي وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار وسيول على القصيم والرياض

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار وجريان للسيول على القصيم والرياض والشرقية من اليوم وحتى غد الخميس، تمتد إلى أجزاء من الباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة المنورة.

أمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

تحذيرات من أمطار على القصيم ومحافظاتها

كما أصدرت المديرية تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في حالة مطرية متوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في الرؤية نتيجة الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة القصيم، وتشمل ”الأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبرا وعيون الجوا البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة وضربية وعقلة الصقور”.

 “الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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