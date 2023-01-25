كلب يُطلق النار على صاحبه ويرديه قتيلاً!

تواصل – فريق التحرير:

على غير ما يُعرف عادةً عن الكلاب من كونها تتسم بالوفاء، أطلق كلب الرصاص على رجل خلال رحلة صيد بولاية كنساس الأمريكية.

وكان الكلب الذي لم يكشف عن نوعه، يجلس في المقعد الخلفي لمركبة بيك – اب، عندما داس على بندقية، لينطلق الرصاص في ظهر الرجل، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.

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تفاصيل الحادثة

ووقعت الحادثة يوم السبت الماضي، وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية والثلاثين من عمره، كان جالسًا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص.

وقد “توفي على الفور متأثرًا بإصابته”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ولا يزال التحقيق متواصلاً، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ”حادث صيد”، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

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الضحية صاحب الكلب

ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب، غير أن صحيفة “إكسبرس” البريطانية قالت إن الضحية هو صاحب الكلب.

وأشارت إلى أنه عثر على الكلب نائمًا في المقعد الخلفي عندما وصل طاقم الإنقاذ الذي وجد أن الرجل كان قد توفي قبل وصوله.

ويُعتبر إطلاق النار العرضي أمرًا شائعًا بشكل مأساوي في الولايات المتحدة؛ بسبب السلاح المنفلت بين المواطنين. وتوفي أكثر من 500 شخص في حوادث أسلحة نارية في عام 2021، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.