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كوريا الشمالية تقرر إغلاق العاصمة بسبب مرض تنفسي غامض

كوريا الشمالية تقرر إغلاق العاصمة بسبب مرض تنفسي غامض

كوريا الشمالية تقرر إغلاق العاصمة بسبب مرض تنفسي غامض
١١:٤٢:٢١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

دفع مرض تنفسي غامض وغير محدد، السلطات في كوريا الشمالية لإغلاق العاصمة بيونج يانج بسبب ارتفاع الإصابات.

فرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام

وحسب “رويترز”، فقد أمرت السلطات بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده.

أمر السكان بالبقاء في منازلهم

ونقلت الوكالة عن موقع متخصص في أخبار كوريا الشمالية تأكده أن السلطات لم  تشير إلى فيروس كورونا، مبينًا أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم مع الخضوع لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

سكان العاصمة بدءوا في تخزين السلع

وذكرت “سكاي نيوز”، أن سكان العاصمة بيونج يانج بدئوا في تخزين السلع تحسبًا لإجراءات أكثر صرامة.

ارتفاع حرارة 4.77 ملايين شخصًا

وبسبب شح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى، لم تؤكد كوريا الشمالية عدد المصابين بالفيروس، مبينة أن عدد من يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفع إلى 4.77 ملايين شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليونًا.

ويوم أمس، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية كثفت من الحملات الشعبية حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة في بيونج يانج انتصارها على جائحة كرونا، بعد حملات مكثفة وجهود  استمرت شهورًا مع إغلاق المدن وإجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء.

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الكلمات الدلالية:
بيونج يانج جائحة كوورنا كورونا كوريا الشمالية كوفيد مرض تنفسي

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