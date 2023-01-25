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انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم
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انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم
١٠:٥٥:٠١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم الأربعاء، أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و29 درجة في مكة المكرمة وجدة والقنفذة، و25 درجة في المدينة المنورة و17 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف والقريات 5 درجات مئوية، وعرعر 6، وحائل 7، وسكاكا وأبها ورفحاء 8، وتبوك والطائف 9 درجات مئوية.

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أمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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