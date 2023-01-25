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بالفيديو.. وكيل مدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لطالب من الموت اختناقًا
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بالفيديو.. وكيل مدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لطالب من الموت اختناقًا

بالفيديو.. وكيل مدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لطالب من الموت اختناقًا

بالفيديو.. وكيل مدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لطالب من الموت اختناقًا
١٠:٥٧:٠٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح وكيل مدرسة بمحافظة شقراء في إنقاذ حياة طالب كان على وشك الموت اختناقًا، بعدما ابتلع قطعة بلاستيك مما تسبب في انسداد مجرى التنفس.

وفي التفاصيل، التي رواها وكيل ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء عبدالكريم غازي المطيري، لفضائية “الإخبارية”، فإن الواقعة حصلت في فترة ما قبل الحصول على الفسحة، حيث كان يباشر مهامه في مراقبة حركة الطلاب، ولاحظ أن الطالب يتصرف بطريقة غريبة.

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الإسراع لإنقاذ الطالب

وقال إن ما شد انتباهه إلى الطالب، هو أن أحد المدرسين أحضر الماء له، بينما لايستطيع التعبير عن نفسه، وأخذ يتحرك يمينًا ويسارًا، وذهب إلى دورة المياه لإخراج ما في جوفه دون جدوى.

وأشار إلى أنه اكتشف أن الطالب يعاني من انسداد في مجرى التنفس، حيث يظهر الصفير أثناء الكلام، لافتًا إلى أنه سارع لإنقاذ الطالب مستعينًا بالمعلومات التي يمتلكها حول طريقة الإسعافات الأولية.

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وأضاف أنه وضع قبضة اليد على صدر الطالب، وقام بإمالته إلى الإمام، ومن ثم قام بالضغط على الصدر، ومع الضغطة الثالثة أخرج من جوفه القطعة التي ابتلعها، قبل أن يتركه برفقة مشرف الطلاب بعد أن اطمأن على سلامته.

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