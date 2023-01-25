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بقوة 4.9 ريختر.. زلزال يضرب قبالة سواحل فوكوشيما في اليابان
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بقوة 4.9 ريختر.. زلزال يضرب قبالة سواحل فوكوشيما في اليابان

بقوة 4.9 ريختر.. زلزال يضرب قبالة سواحل فوكوشيما في اليابان

بقوة 4.9 ريختر.. زلزال يضرب قبالة سواحل فوكوشيما في اليابان
١٠:٢٤:٣١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما في اليابان، مع تقلبات جوية عنيفة.

لا خسائر بشرية أو أضرار مادية

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا، مؤكدة أنه لم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

إلغاء مئات الرحلات الجوية

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات عن إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان بسبب موجة كثيفة من الثلوج تضرب البلاد، مؤكدة أن تساقط الثلوج بغزارة في مناطق كبيرة من اليابان أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور اليوم الأربعاء، حسب “رويترز”.

تعليق خدمات القطارات السريعة

وأكدت في تصريحات لها، أن شركات الطيران المحلية والخطوط الجوية اليابانية ألغت أكثر من 300 رحلة، وأنه تم تعليق خدمات القطارات السريعة في شمال البلاد.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق واسعة من اليابان، تساقطًا للثلوج الكثيفة وهبوب رياح قوية، لم تتمكن السيارات والشاحنات على الطرق السريعة من التحرك.

انقلاب سفينة شحن قبالة سواحل اليابان

فيما أدت العواصف القوية لانقلاب سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وسط عمليات بحث متواصلة لإنقاذ 22 شخصًا، مع توقعات باستمرار هذه الأجواء الشتوية القوية حتى غد الخميس وهبوط درجة الحرارة لأقل من الصفر.

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الكلمات الدلالية:
إلغاء مئات الرحلات اليابان تساقط الثلوج زلزال مقياس ريختر

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