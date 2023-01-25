توضيح من “الزكاة والضريبة” بشأن استيراد السلع من الخارج للأفراد

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تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر مع سؤال أحد المغردين قال فيه: “السلام عليكم أنا بطلب لي ٥ درابيل عادية من علي إكسبرس للعلم أنها مو كهربائية ولا حرارية هل تعتبر استخدام شخصي ؟.. وهل مسموحة؟.

وأضاف الحساب: “الاستيراد للأفراد يجب أن تكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، كما يتم تحديد الكمية من قِبل المعاين الجمركي في المنفذ”.

في وقت سابق، دعت الهيئة، المنشآت، من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.

المكلفين من قطاع الأعمال

وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

كيفية التواصل

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني

(info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

ضريبة القيمة المضافة

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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