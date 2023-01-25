الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة الجوف تقبض على مواطن نشر فيديو يُسيء لجهات حكومية
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شرطة الجوف تقبض على مواطن نشر فيديو يُسيء لجهات حكومية

شرطة الجوف تقبض على مواطن نشر فيديو يُسيء لجهات حكومية

شرطة الجوف تقبض على مواطن نشر فيديو يُسيء لجهات حكومية
١٠:٣٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن، لنشره محتوى مرئيًا يتضمن إساءة لجهات حكومية، ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

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نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن كل شخص يرتكب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن بمدة قدرها سنة وغرامة قدرها 500 ألف ريال، أو بكل منهما:

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وتتضمن الجرائم المعلوماتية:

-التصنت على ما يتم إرساله من خلال الشبكة المعلوماتية أو من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو اعتراضه أو التقاطه.

-تهديد أو ابتزاز شخص بطريقة غير مشروعة لإجباره على فعل شيء أو إجباره على الامتناع عن فعل شيء.

-الدخول إلى أي موقع الكتروني بطريقة غير مشروعة أو الشروع في تغيير تصميمات تلك الموقع أو تعديله أو اتلافه.

-المساس بحياة الأشخاص من خلال اختراق هواتفهم النقالة المزودة بكاميرا والتشهير بهم من خلال وسائل تقنيات المعلومات والحاق بهم الضرر.

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