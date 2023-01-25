المرأة التي تزوجت بأكثر من زوج لأيهم تكون في الجنة؟ “الخثلان” يجيب

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كثير من الأسئلة التي يطرحها بعض الناس تتعلق بالحياة الآخرة، ومنها ما يتعلق بالأزواج، وما إذا كانت المرأة ستلحق بزوجها في الجنة، وغيرها من أسئلة على هذا النحو.

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ومن تلك التساؤلات التي يتم طرحها حول المرأة التي تزوجت بأكثر من زوج لأيهم تكون في الجنة؟

وأجاب الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ورئيس الجمعية الفقهية، بأنه “قيل: إنها تخير بينهم، وقيل تكون لآخر الأزواج، وهو الأقرب، وقد وردت آثار عن بعض الصحابة أنه من طلب زوجته أن لا تتزوج بعده حتى يكون زوجها في الجنة”.