صباح اليوم.. جريان السيول نتيجة تساقط الأمطار على شمال الرياض

تواصل – فريق التحرير:

التوسط أجواء شتوية باردة، جرت السيول أنهارًا اليوم نتيجة الأمطار المتساقطة على محافظات مختلفة في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول وهي تصب بالشوكي شمال الرياض، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة مع استمرار الحارة المطرية على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

أمطار على الرياض و الشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

تحذيرات من أمطار على الرياض ومحافظاتها

كما أصدرت المديرية تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في حالة مطرية متوقعة تشمل تأثيراتها تدني في الرؤية نتيجة الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الرياض، وتشمل” الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.