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هاشتاق “السميع العليم” يتصدر التريند.. ومغردون: “الله لا يرد من وقف عند بابه”
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هاشتاق “السميع العليم” يتصدر التريند.. ومغردون: “الله لا يرد من وقف عند بابه”

هاشتاق “السميع العليم” يتصدر التريند.. ومغردون: “الله لا يرد من وقف عند بابه”

هاشتاق “السميع العليم” يتصدر التريند.. ومغردون: “الله لا يرد من وقف عند بابه”
١٠:٢٦:١٧ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “السميع العليم”، التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات الصباحية المشرقة التي تدعو إلى التفاؤل وبث الأمل في النفوس والتعلق بالله.

نصائح لتحصين النفس

وقال أحد المغردين: “بسم الله على نفسي وأهلي جميعاً وذريتي ومالي بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حصنت نفسي وأهلي وذريتي ومالي بالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ورفع الله عنا السوء و الأذى ولا حول ولا قوة الا بالله”.

ووجهت مغردة نصيحة لأخرى قائلة: “قفي عند باب ربك فإنه لا يرد عنه سائل. واطرقيه يا عليه في كشف الضر أعتمد أشكو إليك أمور أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي إليك باضر مفتقرا يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يارب خائبة فبحر جود يروي كل من يرد تشفى بإذن الله السميع العليم”.

واستشهد ثالث بقوله صلى الله عليه وسلم:”ما من عبدٍ يقولُ في صباحِ كلِّ يومٍ ومساءِ كلِّ ليلةٍ بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ إلا لم يضرَّهُ شيءٌ” .

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