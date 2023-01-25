الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُدين قيام متطرف هولندي بتمزيق المصحف الشريف

تواصل – واس:

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الأمانة في بيان لها: “إن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش”.

رابطة العالم الإسلامي تدين تمزيق المصحف

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

جاء ذلك في بيانٍ للرابطة جدد فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، مؤكِّدًا في السياق ذاته أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم.

المملكة تُدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، مؤكدة موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

إقرأ أيضًا:

المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون يدينان حرق نسخة من المصحف الشريف

وجه أوروبا القبيح.. هولندي يمزق المصحف الشريف بعد واقعة السويد

العنصرية كلمة السر.. حرق المصحف الشريف بين التصرفات الفردية وسياسات الغرب

“هيئة حفر الباطن” تضبط مواطناً تورط في سب الصحابة وتمزيق المصحف بدعم من جماعات تغريبية