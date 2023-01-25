اليورو يرتفع والاسترليني ينخفض.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 25 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.07

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

وجاءت أسعار العملات أمس كالتالي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.08

الدولار يتجاوز حالة التشاؤم

في سياق متصل، تمكن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة المنافسة، أمس، من تجاوز حالة التشاؤم السابقة واستعادة المنطقة فوق المستوى 102.00 في بداية الأسبوع.

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