هاشتاق “الفردوس الأعلى” يتصدر الترند.. ومغردون: خير الأعمال خواتيمها

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الفردوس الأعلى” الترند في المملكة، صباح اليوم، حيث غرد آلاف الأشخاص بتغريدات يترحمون فيها على موتاهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة.

وقالت مغردة: صباح التفاؤل والأمل أعطاكم الله ما “تمنيتم”وأجابكم بما “دعيتم”ورزقكم ما “رجوتم” وغفر لكم ولوالديكم.. أسأل الرحمن خالق الإنسان منزل القرآن الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم وأن يجعل خير أعمالكم خواتيمها وأن يحشرنا معكم في الفردوس الأعلى.

الفردوس الأعلى

وأضاف آخر: الله يجعلنا أجمعين في الفردوس الأعلى من الجنة وارحم والدي كما ربياني صغيرًا واجعل متابعيني الأوفياء الصادقين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، تعلم بحالي وظروفي الصعبة ياالله، شغال حارس أمن يا ارحم الراحمين أارجها ويسرها.

وتابعت مغردة ثالثة: عندما ذقتُ حُزن وفاة صديقتي تعلمت أن الحياة قد تسقط من عين الإنسان فجأة، وأن فقد الصديق وجع يقتَصُّ من العافية وثقب في الروح لا يردم.

وواصلت قائلة: اللهُم ارحمها واغفر لها وعوضني بلقائها في جنة الفردوس الأعلى لقاء ليس بعده فراق يارب، اللهُم ارحم فقيدة روحي وجميع أموات المسلمين .

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم صيبًا نافعًا”