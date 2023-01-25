كيف تعرف نتيجة الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور؟

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كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا عبر حسابه في موقع “تويتر” على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه “من 4 أشهر لايوجد حالة أهلية مقدمة على الضمان المطور، والحالة متقدم فقط”.

وقال إنه “في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا )

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

عبارة عن برنامج تم وضعه بموجب التشريعات يحقق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة لدعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة لتحسين جوانبهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور:

-الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هذا الرابط (اضغط هنا).

-اختيار “تسجيل جديد”.

-تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

-إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

-كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

-تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

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الاستعلام عن الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الاستعلام عن أهلية الفرد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي المطور لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المتطور.

الضغط على قائمة “دراسة الأهلية”.

نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.

في حالة الأهلية ستظهر قيمة الدفعة المستحقة.

في حالة عدم الأهلية، فيمكنك التعرف على الأسباب، ثم رفع اعتراض على الأهلية.

في حالة كان لك دفعات سابقة لم تحصل عليها، فستُضاف في حسابك بأثر رجعي.

أسباب عدم الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

قد تظهر بعض الأسباب لعدم أهلية المستفيد أهمها:

-عدم تسجيل شخص من أفراد الأسرة يسكن في نفس المسكن.

-أن يكون لديك دخل مرتفع يؤثر على الأهلية في البرنامج، فيؤثر على كافة أفراد الأسرة المستفيدة.

-تجاوز الحد المانع للضمان المطور.

-عدم وجود عقد إيجار نشط.