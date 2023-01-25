الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الدفاع المدني”: 6 خطوات واجب اتباعها عند هطول الأمطار
عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية
جميع الشروط موجودة وأنا غير مؤهل ما السبب؟ حساب المواطن يُجيب
بنسبة 37%.. تمويل السيارات تتصدر قائمة القروض المتعثرة
أول مركبة فضائية تعمل بالانشطار النووي تنطلق في 2027.. وهذه أبرز مميزاتها
بالفيديو.. الخثلان يوضح علامة قبول الأعمال عند الله عز وجل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الدفاع المدني”: 6 خطوات واجب اتباعها عند هطول الأمطار

“الدفاع المدني”: 6 خطوات واجب اتباعها عند هطول الأمطار

“الدفاع المدني”: 6 خطوات واجب اتباعها عند هطول الأمطار
٠٨:٣١:٢٩ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، توضيحًا مهمًا وتنبيهًا بأهم الخطوات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار.

6 خطوات مهمة عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه مع استمرار الحالة المطرية وعند غزارة الأمطار وجريان السيول، لابد من اتباع هذه التعليمات:

1 – عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول.

2 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه والأمطار.

3 – اتباع المسارات والطرق الرئيسة والمستخدمة قدر الإمكان.

4 – عدم تجاوز مجاري السيول لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

5 – قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

6 – عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات مياه الأمطار والسيول.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار على هذه المناطق

كما أصدرت المديرية تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الصورة

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في الرؤية نتيجة الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على مناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل” الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

2 – منقطة القصيم، وتشمل ” والأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبرا وعيون الجوا البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة وضرية وعقلة الصقور”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

إقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من الدفاع المدني بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الغد

من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية جريان السيول حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث التعليم عن تمديد الإجازة: أربعة أشهر ما تكفي! (فيديو)

متحدث التعليم عن تمديد الإجازة: أربعة أشهر ما تكفي! (فيديو)

٠٥:٥٨ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

“رينو” تخصص 10 مليارات دولار لتقييم أعمال السيارات الكهربائية

٠٣:١٥ ص، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
بعد تسريح 30 معلمة.. «العمل» تطبق قرار حظر فصل المواطنين من المنشآت

بعد تسريح 30 معلمة.. «العمل» تطبق قرار حظر فصل المواطنين من المنشآت

٠٨:٥٥ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
«الصحة» تدرج مستشفياتها في قوائم شركات التأمين

«الصحة» تدرج مستشفياتها في قوائم شركات التأمين

١٠:١٥ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *