“الدفاع المدني”: 6 خطوات واجب اتباعها عند هطول الأمطار

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، توضيحًا مهمًا وتنبيهًا بأهم الخطوات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار.

6 خطوات مهمة عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه مع استمرار الحالة المطرية وعند غزارة الأمطار وجريان السيول، لابد من اتباع هذه التعليمات:

1 – عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول.

2 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه والأمطار.

3 – اتباع المسارات والطرق الرئيسة والمستخدمة قدر الإمكان.

4 – عدم تجاوز مجاري السيول لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

5 – قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

6 – عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات مياه الأمطار والسيول.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار على هذه المناطق

كما أصدرت المديرية تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المناطق

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في الرؤية نتيجة الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على مناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل” الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

2 – منقطة القصيم، وتشمل ” والأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبرا وعيون الجوا البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة وضرية وعقلة الصقور”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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