الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية
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عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية

عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية

عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية
٠٨:٢٩:٠٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب “العناية بالمستفيدين” عبر منصة “سكني” في موقع “تويتر” عن الخطوات المطلوبة لحجز قطعة أرض مخصصة للبناء.

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خطوات الحجز بعد تسجيل الدخول

وقالت ردًا على شكوى لأحد المستفيدين بعد تعثر التسجيل للحصول على قطعة أرض، إن خطوات الحجز تكون كالآتي بعد تسجيل الدخول:

-البحث عن المخطط حسب المنطقة.

-حجز قطعة الأرض.

-توقيع العقد الإلكتروني.

-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.

-الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

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حجز الأراضي السكنية

ويمكن حجز الأراضي السكنية، من خلال تطبيق سكني، عبر الخطوات التالية:

-تحميل تطبيق سكني لأجهزة الأندرويد (اضغط هنا) مباشرة، ولأجهزة الآيفون (أضغط هنا) بشكل مباشر.

-فتح التطبيق، ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

-إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم النقر على زر التحقق، ليتم التسجيل من خلال النفاذ الوطني.
-النقر على خانة المنتجات.

-البحث عن اسم المدينة أو المنطقة التي تريدها، أو اختيارها من الصفحة مباشرة.

-ستظهر المخططات، تقوم بالنقر عليها بعد تسجيل دخولك.

-اختيار القطعة المناسبة، ومن ثم التقديم عليها.

 

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