عبر هذه الخطوات.. تعرّف على طريقة حجز قطعة أرض سكنية

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كشف حساب “العناية بالمستفيدين” عبر منصة “سكني” في موقع “تويتر” عن الخطوات المطلوبة لحجز قطعة أرض مخصصة للبناء.

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خطوات الحجز بعد تسجيل الدخول

وقالت ردًا على شكوى لأحد المستفيدين بعد تعثر التسجيل للحصول على قطعة أرض، إن خطوات الحجز تكون كالآتي بعد تسجيل الدخول:

-البحث عن المخطط حسب المنطقة.

-حجز قطعة الأرض.

-توقيع العقد الإلكتروني.

-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.

-الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

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حجز الأراضي السكنية

ويمكن حجز الأراضي السكنية، من خلال تطبيق سكني، عبر الخطوات التالية:

-تحميل تطبيق سكني لأجهزة الأندرويد (اضغط هنا) مباشرة، ولأجهزة الآيفون (أضغط هنا) بشكل مباشر.

-فتح التطبيق، ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

-إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم النقر على زر التحقق، ليتم التسجيل من خلال النفاذ الوطني.

-النقر على خانة المنتجات.

-البحث عن اسم المدينة أو المنطقة التي تريدها، أو اختيارها من الصفحة مباشرة.

-ستظهر المخططات، تقوم بالنقر عليها بعد تسجيل دخولك.

-اختيار القطعة المناسبة، ومن ثم التقديم عليها.