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هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند.. ومغردون يدعون بالرحمة لموتاهم
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هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند.. ومغردون يدعون بالرحمة لموتاهم

هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند.. ومغردون يدعون بالرحمة لموتاهم

هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند.. ومغردون يدعون بالرحمة لموتاهم
٠٨:٤١:٥٠ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “رياض الجنة” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا مغردون لموتاهم بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار والفوز بجنة الرحمن.

وحث أحد المغردين على الالتزام بتعاليم الله في الدنيا باعتبارها الجسر الذي يقود إلى الجنة.

وأضاف: يجب ترغيب العبد بدوام الاستعاذة من هذه الأمور؛ لأنها سبب في فشل أعماله في الدنيا والآخرة.

عذاب القبر 

وأشار إلى أنه يجب كذلك الحث على الاستعاذة من عذاب القبر؛ لأن القبر إما حُفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، والاستعاذة تكون باللسان وبالقيام بالأوامر الشرعية واجتناب المحرمات المنهية.

وغرد أحد الأشخاص قائلاً: اللهم كما غسلت الأرض بالمطر اغسل قبور موتانا وموتى المسلمين بالماء والثلج والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين.

وأضافت أخرى: رحم الله روحًا كانت لي كل شيء، اللهم ارحم فقيدتي واغفر لها قدر شوقي لها، فقد كانت سندي وسعادتي وأحب الناس لي، اللهم اربط على قلبي حين أتذكرها وزدني ثباتاً حين أشتاق لها، ربي إني استودعتك جسدها وقبرها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه واجمعني بها بالفردوس الأعلى.

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