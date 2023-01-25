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جميع الشروط موجودة وأنا غير مؤهل ما السبب؟ حساب المواطن يُجيب

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جميع الشروط موجودة وأنا غير مؤهل ما السبب؟ حساب المواطن يُجيب

جميع الشروط موجودة وأنا غير مؤهل ما السبب؟ حساب المواطن يُجيب

جميع الشروط موجودة وأنا غير مؤهل ما السبب؟ حساب المواطن يُجيب
٠٨:١٤:٤٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الأهلية “غير مؤهل”، فيلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد.

خطوات الاعتراض على أسباب عدم الأهلية

وأوضح خلال رده على سؤال يقول: “جميع الشروط موجودة وغير مؤهل ما السبب”، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل”، فإنه يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة عن طريق الحساب، من خلال:

1 – دراسة الأهلية.

2 – أسباب عدم أهلية العائل.

3 – تقديم اعتراض.

4 – إرفاق المستندات إن وجدت.

وأكد أن هذه الخطوات الواجب إتباعها، تأتي بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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معرفة حالة الاعتراض المالي

وبشأن الاعتراض المالي المقدم من أي مستفيد في أقرب وقت ممكن، أوضح البرنامج خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكنه معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابه، من خال الدخول على الدفعات المالية والاعتراضات المالية السابقة.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

حساب المواطن يكشف سبب قطع الدعم الإضافي عن بعض المستفيدين

البدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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