الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق
الحرمان من الطعام يضاعف الإصابة بالسمنة عند الأطفال 5 مرات
“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض
290 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص في المدينة
“الغذاء والدواء” تحدد 3 آليات للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية
10 معلومات مهمة عن الفاكهة الأكثر استهلاكًا في العالم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق

من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق

من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق
٠٧:٢٨:٣٩ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار وجريان للسيول على مناطق مختلفة من المملكة.

ذروة الحالة المطرية الحادية عشرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحالة المطرية الحادية عشرة من اليوم وحتى غد الخميس، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة المنورة.

أمطار رعدية على الشرقية والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

سحب ممطرة على أجزاء من 7 مناطق

وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ووالمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

إقرأ أيضًا:

“الأرصاد”: أمطار على الرياض وتحذير على المنطقة الشرقية

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات الطقس: أمطار على تبوك والجوف والشمالية والرياض والشرقية

توقعات الطقس: أمطار على تبوك والجوف والشمالية والرياض والشرقية

٠٧:١٩ ص، الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠١٥
بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز الروسي غرب سيبيريا

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز الروسي غرب سيبيريا

٠٧:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
الأردن يحبط تهريب مليون ونصف حبة «كبتاجون» إلى المملكة

الأردن يحبط تهريب مليون ونصف حبة «كبتاجون» إلى المملكة

٠٦:٢٧ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
وزراء الخارجية العرب يبحثون الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها بإيران الأحد

وزراء الخارجية العرب يبحثون الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها بإيران الأحد

٠٧:٣٥ م، الأثنين، ٠٤ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *