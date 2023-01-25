من الأربعاء للخميس.. توقعات بأمطار وسيول على الرياض وهذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار وجريان للسيول على مناطق مختلفة من المملكة.

ذروة الحالة المطرية الحادية عشرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحالة المطرية الحادية عشرة من اليوم وحتى غد الخميس، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة المنورة.

أمطار رعدية على الشرقية والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

سحب ممطرة على أجزاء من 7 مناطق

وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ووالمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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