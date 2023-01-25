“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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سحب ممطرة على أجزاء من 7 مناطق

وتابع أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل، والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأكد المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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