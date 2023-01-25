8 أهداف للبرامج التمويلية الجديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي

تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف الإسهام في دعم القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الصندوق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والأكاديميين والشركات الزراعية اليوم بالرياض.

اقرأ أيضًا:

صندوق التنمية الزراعية يُطلق الرقم الموحد لخدمة المستفيدين

تعزيز الدور التنموي والتمويلي

وأكد مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي في بداية الورشة أن إطلاق هذه المبادرات والبرامج التمويلية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الإستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

اقرأ أيضًا:

صندوق التنمية الزراعية يوقع عقدًا بقيمة 121 مليون ريال لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة

دعم المشاريع الزراعية ذات الأولوية

وأضاف السهلي أن المبادرات والبرامج التمويلية الجديدة وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لدعم المشاريع الزراعية التي لها أولوية في الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق.

وقدّم مدير عام الصندوق الشكر أصالة عن نفسه ونيابة عن معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما يجده الصندوق من دعم وتمكين لأداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي ووفرة المنتجات الزراعية من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي.

4 برامج جديدة من الدعم

واستعرضت ورشة العمل البرامج التمويلية الجديدة وهي عبارة عن أربعة برامج من الدعم والتشجيع تتمثل بشكل رئيس في تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية / التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البُعد الإستراتيجي، إضافة إلى المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع.

اقرأ أيضًا:

صندوق التنمية الزراعية يطلق نظام الإقراض الإلكتروني الجديد «رافد»

8 أهداف للبرامج الجديدة

ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة:

دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات.

رفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف.

دعم المخزون المحلي للسلع الغذائية.

دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق.

توطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي.

رفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة.

دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية.

زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.

اقرأ أيضًا:

«التنمية الزراعية» يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة