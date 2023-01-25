10 معلومات مهمة عن الفاكهة الأكثر استهلاكًا في العالم

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يعتبر الموز من أكثر أنواع الفاكهة استهلاكًا في العالم، حيث إنه يتميز بالعديد من الفوائد الكبيرة التي تحمي من الأمراض وتشفي من بعضها الآخر.

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10 معلومات مهمة عن الموز

1 – تحتوي الموزة الواحدة على 75% من الماء و23% كربوهيدرات و1% بروتين، ولا يحتوي الموز على الدهون، ولكنه يؤمّن 89% من السعرات الحرارية.

2 – غني بالبوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف وعدد من الفيتامينات المهمة وعلى رأسها فيتامينات «بي 6» و«بي 5» وفيتامين «سي».

3 – الموز الناضج ذو البقع السوداء أكثر فائدةً للصحة من الموز العادي.

4 – بلغت صادرات هذه الفاكهة عام 2014 نحو 18.6 مليون طن تبلغ قيمتها المالية نحو 11 مليار دولار.

5 – هناك نوعان منه، الموز الحلو الذي يستهلك خامًا، والموز الصالح للطبخ الذي عادةً ما يكون أكبر حجمًا وأكثر رطوبة ويحتوي على كميات أكبر من السكر والنشا، وفقًا لـ المجلة العلمية الإسبانية “ريسبويستاس تيبس” في تقرير نشرته عام 2020.

6 – تنتشر زراعة الموز في أكثر من 130 دولة.

7 – هناك من يعتقد أنها أول ثمرة ظهرت على وجه الأرض، وأنه عثر عليها في جنوب شرقي آسيا، وبخاصة في الهند.

8 – يتميز الموز باحتوائه على حمض التريبتوفان، وهو حمض أميني ناقل لهرمون السيروتونين أو هرمون السعادة، حيث ترتبط المستويات العالية من هذا الهرمون بالشعور بالراحة وتعديل المزاج.

9 – يوفر الموز دفعة كبيرة من الطاقة بفضل كمية السكريات التي يحتوي عليها.

10 – مصدر جيد لفيتاميني سي وبي 6، ويُتناول صباحًا خلال وجبة الإفطار، حيث يعد غذاءً أساسيًا في عديد من البلدان النامية.

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التفاح الأكثر طلبًا في العالم

وتشير بعض المصادر إلى أن التفاح هو الفاكهة الأكثر طلبًا في العالم، فهناك أكثر من 7500 نوع من التفاح، وتستهلك الصين وحدها 48% من نسبة الإنتاج العالمي، ويتجاوز حجم التجارة العالمي الـ7.5 مليار دولار.

وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أكثر البلدان استهلاكًا للفاكهة في العالم، وتشير إحصاءات إلى أن 55% من سكان الاتحاد الذي يضم 28 دولة (513 مليون نسمة) قالوا إنهم يستهلكون ما بين 1-4 قطع من الفواكه والخضراوات كل يوم.

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