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ذهول أصاب الجميع.. موت الفجأة ينهي حياة لاعب على أرض الملعب بدولة عربية
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ذهول أصاب الجميع.. موت الفجأة ينهي حياة لاعب على أرض الملعب بدولة عربية

ذهول أصاب الجميع.. موت الفجأة ينهي حياة لاعب على أرض الملعب بدولة عربية

ذهول أصاب الجميع.. موت الفجأة ينهي حياة لاعب على أرض الملعب بدولة عربية
٠٣:٠٣:٥٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واقعة مفجعة شهدتها الكرة الجزائرية، حيث توفي لاعب فريق اتحاد أميزور، بن إيدير مهني، فجأة على أرض الملعب، خلال مواجهة نادي وداد الرويبة، ضمن منافسات الدوري الجزائري للدرجة الخامسة لكرة القدم.

نقل إلى المستشفى وفارق الحياة

وسقط اللاعب فجأة، قبيل انتهاء المباراة بوقت قصير، دون أن يتعرض له أحد، حسب تقارير إعلامية، وتدخل المسعفون بسرعة، لإنقاذ اللاعب، وجرى نقله إلى المستشفى، لكن اللاعب فارق الحياة.

وأصيب لاعبو الفريقين بصدمة شديدة بعد انتشار نبأ وفاة اللاعب بشكل مفاجئ.

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وفيات مفاجئة بين اللاعبين

وفي وقت سابق، توفي فجأة الدولي العراقي السابق ومدرب فريق المصافي ” أحمد دحام”  إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه محاضرة على لاعبيه.

وكان دحام حينها الشخص السادس خلال أسبوع واحد، في ظاهرة جديرة بالاعتبار، ولا تزال مستمرة بين اللاعبين، حيث توفي بصورة مفاجئة اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” في الملعب بسبب أزمة قلبية، وعمره 28 عاما.

وقبله  توفي العُماني “مخلد الرقادي” 29 عاما بأزمة قلبية كذلك، بينما توفي أيضا اللاعب الكرواتي “مارن كاشيش” 23 عاما بأزمة قلبية أيضا.

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