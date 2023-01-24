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زيارات سرية للحرس الثوري الإيراني.. مليشيا الحوثي تنصب رادارات على البحر الأحمر
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زيارات سرية للحرس الثوري الإيراني.. مليشيا الحوثي تنصب رادارات على البحر الأحمر

زيارات سرية للحرس الثوري الإيراني.. مليشيا الحوثي تنصب رادارات على البحر الأحمر

زيارات سرية للحرس الثوري الإيراني.. مليشيا الحوثي تنصب رادارات على البحر الأحمر
٠٢:٥٨:٣٩ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية، في استحداث مواقع جديدة على ساحل البحر الأحمر، ونصب رادارات بحرية لرصد تحركات السفن التجارية وناقلات النفط، في خطوات تصعيدية لتهديد الملاحة الدولية.

زيارات سرية

وأجرى خبراء من بحرية الحرس الثوري الإيراني، وقيادات في الميليشيا، زيارات سرية لما لا يقل عن عشرة مواقع ساحلية جنوبي مدينة الحديدة خلال الفترة الماضية، كشفت عنها مصادر إعلامية محلية.

كما زارت تلك القيادات والخبراء “مواقع أخرى على متن سفن راسية ومعطلة في الميناء والكثيب.

وأيضاً الشمال من المدينة، والميناء النفطي في رأس عيسى غرباً، وفي جزيرة كمران، وعدد من الجزر الصغيرة الأخرى”، وفقا لما نقله موقع “المصدر أونلاين”.

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اقتحام مسجد بصنعاء

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة، قيام ميليشيا الحوثي باقتحام، مسجد منطقة “العشة” في منطقة الجاهلية بمديرية همدان شمال صنعاء، الاثنين الماضي، واتخذت منه مقراً لمسلحيها.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تهدف لإطباق الحصار على المنطقة التي تستهدفها بحملة عسكرية مسعورة منذ أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ”المصدر أونلاين”.

حولوه إلى معسكر

وتفصيلاً، اقتحمت مجاميع من مسلحي ميليشيا الحوثي مسجد منطقة العشة واتخذوا من مرفقات المسجد مقراً لعناصر الميليشيا الذين استقدمتهم ليمارسوا حملة الاعتداءات المستمرة بحق أبناء المنطقة.

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أخبار اليمن إيران رادارات حوثية في البحر الأحمر زيارات سرية لخبراء الحرس الثوري مليشيا الحوثي

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